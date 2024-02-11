"Новости об аренде Сутормина в "Сочи" правдивы. Алексей в пути на сборы новой команды", - цитирует Медведева "Чемпионат". Ранее сообщалось, что полузащитник проведет в "Сочи" оставшуюся часть сезона и у южан не будет права выкупа игрока.
В текущем сезоне Сутормин провел за петербургский клуб 11 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "Сочи" занимает последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков. После зимней паузы команда Роберто Морено сыграет с "Балтикой", которая идет на 15-ом месте, в рамках 19-го тура РПЛ. Петербургский "Зенит" располагается на втором месте и отстает от "Краснодара" на два очка.
Председатель правления "Зенита" Медведев: новости об аренде Сутормина в "Сочи" правдивы
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил информацию о том, что Алексей Сутормин отправляется в аренду в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"