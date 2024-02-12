"Поможет ли он "Сочи" - это покажет чемпионат. Сутормин выбрал хороший вариант. Они с Чистяковым помогут команде. Плюс игроки, которые пришли из "Зенита", обладают характером победителя. Они будут бороться за победу в каждом матче", - сказал Семшов.
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи". Право выкупа, согласно условиям аренды, не предусмотрено. Ранее по тому же маршруту проследовал центральный защитник "сине-бело-голубых" Дмитрий Чистяков.
Перед возобновлением РПЛ "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков в 18-ти турах. Сезон возобновится для "Сочи" 3-го марта выездным матчем против калининградской "Балтики".
Источник: "Матч ТВ"
Семшов - о Сутормине в "Сочи": игроки, приходящие из "Зенита", обладают характером победителя
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход полузащитника Алексея Сутормина на правах аренды в "Сочи".
Фото: официальный сайт "Зенита"