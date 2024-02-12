"В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если УЕФА будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом. Это все лет на десять. "Спартак" скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки", - заявил Канчельскис.
Московский "Спартак" в последний раз побеждал в чемпионате России в сезоне 2016/17. "Красно-белые" набрали 69 очков в 30-ти турах под руководством Дмитрия Аленичева (первый тур) и Массимо Карреры. Отрыв "Спартака" от ЦСКА, занявшего 2-е место в том году, составил 7 очков.
Последним сезоном, когда российские клубы участвовали в еврокубках был розыгрыш 2021/22. Тогда из России только "Зенит" пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. "Сине-бело-голубые" заняли 3-е место в группе, уступив места в плей-офф "Челси" и "Ювентусу".
Андрей Канчельскис провел в своей карьере 12 матчей в Лиге Чемпионов (5 - в составе "Манчестер Юнайтед" и 7 - в "Глазго Рейнджерс"). На счету Канчельскиса 2 гола и 1 голевая передача в главном клубном турнире Старого Света.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: скорее "Спартак" станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об отстранении команд из России от участия в международных турнирах.
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