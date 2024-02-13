- "Ахмат" решил оставить его вне зависимости от предложений. Были ли предложения? Из-за границы. Клубы РПЛ, возможно, напрямую общаются с "Ахматом". Если Конате нужен "Ахмату", чтобы помочь исправить положение, то он с удовольствием поможет. Сейчас уйти или летом - большой разницы нет.
Центральный нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате перебрался в "Ахмат" летом 2021 года свободным агентом. В нынешнем сезоне на счету форварда 5 забитых мячей в 17 матчах за грозненцев в российской Премьер-лиге и 2 гола в 5 играх текущего розыгрыша Кубка России. Всего в активе Конате 28+2 по системе гол плюс пас в 77 матчах за "Ахмат". Действующее соглашение 26-летнего игрока с клубом из Грозного истекает в июне 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: у Конате были предложения из-за границы, но "Ахмат" решил его оставить
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, рассказал, что у его клиента были предложения из-за границы.
Фото: ФК "Ахмат"