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Булыкин: "Локомотив" должен быть в тройке в конце сезона

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Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: АГН «Москва»
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результатах «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По словам Булыкина, показатели команды нельзя назвать словом супер, тем не менее, они удовлетворительные. Экс-форвард считает, что благодаря плотности в турнирной таблице чемпионата России у «красно-зеленых» есть шансы улучшить свое положение.

«Я думаю, что «Локомотив» должен быть в тройке в конце сезона, и по составу, и по задачам все вполне возможно. Пару матчей выиграть, и будешь рядом», - передает слова Булыкина ТАСС.

Локомотив Булыкин
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