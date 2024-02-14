"Вратарская проблема как была в "Зените", так и осталась — у нас ведь все те же на манеже... И лучше они не играют. Адамов, конечно, перспективный, но вообще вратарь такая профессия, что они "созревают" только к 30 годам. Только Акинфеев был редким исключением. Т Тут же опыт нужен. Кержаков сейчас первый номер? Да я бы не сказал, что он "номер один", хотя, конечно, более опытный. У "Зенита" нет этого первого номера, вот в чем дело", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Кержаков провел за "Зенит" 15 матчей, пропустил 12 мячей и восемь раз оставил свои ворота "сухими". Денис Адамов принял участие в 6-ти встречах, пропустил 4 мяча и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Александр Васютин выходил в стартовом составе 5 раз, пустил в сетку ворот семь мячей и дважды сыграл "на ноль". После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы действующий чемпион России сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Орлов - о вратарях "Зенита": у клуба нет этого первого номера, тут нужен опыт
Комментатор Геннадий Орлов высказался о голкиперах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"