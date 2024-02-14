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Дьяков: слишком много внимания каждому новому матчу сборной России. Кого нашли, с тем и играем

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Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче сборной России против сборной Парагвая.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Мы уделяем слишком много внимания каждому новому матчу сборной России. Матч товарищеский, кого нашли, с тем и играем. Конечно, чем сильнее соперник, тем лучше. Это не играть с Кубой, где в одни в ворота 8:0 - это неинтересно. Радоваться или огорчаться не приходится, это всё равно товарищеский матч", - сказал Дьяков.

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что национальная команда проведет товарищеский матч 25-го марта. Соперником России в контрольной игре станет Парагвай. Кроме того, на март 2024-го года запланирован еще один товарищеский матч - против сборной Сербии. Оба матча должны пройти в Москве.

Виталий Дьяков вызывался в состав сборной России на квалификационные матчи к Чемпионату Мира-2014 против Северной Ирландии, Люксембурга и Израиля в августе-сентябре 2013-го года, на на поле ни в одном матче не появился.

Источник: "Чемпионат"

Дьяков Сборная России Сборная Парагвая
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