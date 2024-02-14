На тренировочном сборе в Абу-Даби в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России действующий лидер РПЛ встречался с клубом "Астана" из чемпионата Казахстана. Игра завершилась победой "Астаны" со счетом 4:2.
Уже к 35-й минуте казахи вели с крупным счетом после голов Томасова, Камара, и Эбона. Однако полузащитник "горожан" Кади Боржес и форвард Джон Кордоба смогли отыграть два мяча еще до перерыва. Единственный мяч во втором тайме записал на свой счет нападающий "Астаны" Рамазан Каримов.
После 18-ти туров чемпионата России "Краснодар" имеет в своем активе 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от действующего чемпиона РПЛ, "Зенита", составляет 2 очка.
14 февраля 2024. Краснодар - Астана 2 - 4
Товарищеские матчи
Голы: Боржес, 38, Кордоба, 45+1 - Томасов, 7, Камара, 23, Эбон, 35, Каримов, 66
Краснодар: Сафонов, Оласа (Эктов, 75), Алонсо (Арутюнян, 75), Панталеан (Петров, 46), Волков (Тормена, 46), Черников (Кастаньо, 62), Сперцян (Кобнан, 46), Баньяц (Ленини, 62), Боржес (Кучугура, 86), Батчи (Олусегун, 62), Кордоба (Кокшаров, 75)
Астана: Чондрич (Заруцкий, 60), Аманович, Вороговский (Кусяпов, 69), Марочкин (Досмагамбетов, 80), Масурас, Астанов (Куат, 54), Осей (Прокопенко, 75), Урега (Жаксылык, 54), Томасов (Каримов, 54), Эбон (Кажуколовас, 65), Камара (Басманов, 72)
Голы Боржеса и Кордобы не спасли "Краснодар" от поражения "Астане"
"Краснодар" проиграл казахстанской "Астане" в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора в ОАЭ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"