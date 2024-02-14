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Маслов - об уходе из "Спартака": половину слухов узнаю из телеграм-каналов

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Защитник "Спартака" Павел Маслов прокомментировал сообщения о своем возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
"Хочу играть, смотрим, какие есть варианты. Половину, как и вы, наверное, узнаю из телеграм-каналов. Удивительно, не знаю, откуда выливается информация. Что?то меня самого удивляет. Сейчас будем решать, искать варианты", - цитирует Маслова источник.

В первой половине сезона защитник Павел Маслов сыграл лишь 10 минут в 18-ти турах в составе "Спартака". Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку "красно-белых" со стороны клубов из Сербии. Сообщается, что московский клуб готов отдать Маслова в аренду до конца сезона.

По итогам первой части чемпионата "Спартак" занимает 5-е место в таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 30 очков, что на 8 меньше, чем у лидирующего "Краснодара".

Источник: "Матч ТВ"

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