"Хочу играть, смотрим, какие есть варианты. Половину, как и вы, наверное, узнаю из телеграм-каналов. Удивительно, не знаю, откуда выливается информация. Что?то меня самого удивляет. Сейчас будем решать, искать варианты", - цитирует Маслова источник.
В первой половине сезона защитник Павел Маслов сыграл лишь 10 минут в 18-ти турах в составе "Спартака". Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку "красно-белых" со стороны клубов из Сербии. Сообщается, что московский клуб готов отдать Маслова в аренду до конца сезона.
По итогам первой части чемпионата "Спартак" занимает 5-е место в таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 30 очков, что на 8 меньше, чем у лидирующего "Краснодара".
Источник: "Матч ТВ"
Маслов - об уходе из "Спартака": половину слухов узнаю из телеграм-каналов
Защитник "Спартака" Павел Маслов прокомментировал сообщения о своем возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"