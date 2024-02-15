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Пономарев: У нас в сборной СССР было, что больше трёх грузин нельзя! Так и с бразильцами в "Зените"

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о переизбытке бразильских легионеров в "Зените".
Фото: Global Look Press
"У нас в сборной СССР было подобное, как сейчас у "Зенита". У нас в команде было, что больше трех грузин нельзя! Так и бразильцев столько нельзя брать, потому что по характеру они такие же, как и грузины. Они ленятся, любят только себя на футбольном поле", - заявил Пономарев.

В зимнее трансферное окно "Зенит" подписал трех бразильцев. Из "Флуминенсе" пришел защитник Нино. Вингер Педро перебрался в команду из "Коринтианса", а у "Палмейраса" был куплен Артур. Помимо новичков, в "Зените" выступают бразильцы Родриго, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан.

Бразильский защитник Марио Фернандес является гражданином России и не считается легионером. Полузащитник Ду Кейроз и защитник Роберт Ренан отправились из "Зенита" в аренду до конца 2024-го года в "Гремио" и "Интернасьонал" соответственно.

Источник: "legalbet"

Сборная СССР Пономарев Зенит
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