"У нас в сборной СССР было подобное, как сейчас у "Зенита". У нас в команде было, что больше трех грузин нельзя! Так и бразильцев столько нельзя брать, потому что по характеру они такие же, как и грузины. Они ленятся, любят только себя на футбольном поле", - заявил Пономарев.
В зимнее трансферное окно "Зенит" подписал трех бразильцев. Из "Флуминенсе" пришел защитник Нино. Вингер Педро перебрался в команду из "Коринтианса", а у "Палмейраса" был куплен Артур. Помимо новичков, в "Зените" выступают бразильцы Родриго, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан.
Бразильский защитник Марио Фернандес является гражданином России и не считается легионером. Полузащитник Ду Кейроз и защитник Роберт Ренан отправились из "Зенита" в аренду до конца 2024-го года в "Гремио" и "Интернасьонал" соответственно.
Источник: "legalbet"
Пономарев: У нас в сборной СССР было, что больше трёх грузин нельзя! Так и с бразильцами в "Зените"
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о переизбытке бразильских легионеров в "Зените".
Фото: Global Look Press