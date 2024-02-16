"У Ильи есть хорошие шансы оказаться в большом клубе. Даже в европейском. Вообще у нас очень хорошая и сильная команда. У многих есть потенциал вырасти в больших футболистов. Если брать из российских игроков, я бы выделил Илью Ишкова и Игоря Дмитриева. Они молоды, но в них есть большой потенциал", - цитирует Кики Metaratings.
Права на Илью Помазуна принадлежат московскому ЦСКА, однако голкипер четвертый сезон кряду выступает за екатеринбургский "Урал" на правах аренды. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в переходе вратаря заинтересован "Спартак". В текущем сезоне россиянин провел 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть раз оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего вратаря в 2,5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 12-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.
Игрок "Урала" Кики: у Помазуна есть хорошие шансы оказаться в большом клубе, даже в европейском
Защитник "Урала" Кики считает, что голкипер Илья Помазун может перейти в большой европейский клуб.
Фото: ФК "Урал"