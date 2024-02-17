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Аршавин - о пассивности клубов на трансферном рынке: никто особо не хочет тратить лишние деньги

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о зимнем трансферном окне российских клубов.
Фото: "Матч ТВ"
"Не знаю, с чем связано спокойствие российских клубов на трансферном рынке зимой. Скорее всего, трудно привезти качественных футболистов. И никто особо не хочет тратить лишние деньги", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Самым дорогим трансфером текущего трансферного окна стала покупка Артура "Зенитом" из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Переход Угальде в "Спартак" за 13 миллионов евро расположился на втором месте в списке самых дорогих зимних трансферов. После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Зенита" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в шесть очков.

Аршавин Российские трансферы
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