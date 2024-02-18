- Например, "Спартак" усилился одним нападающим. А у них много позиций, которые надо усилить - опорная зона, центр обороны и вратари. Всё это надо докупать или выращивать, но давно уже ни один клуб в России никого не выращивает. Где-нибудь видели у "Зенита" или "Динамо" своих воспитанников? Их практически нет. Сейчас все кого-то покупают, причем тех, кто становится заметным, - приводит слова Ловчева Sport24.
В текущей заявке петербургского "Зенита" три воспитанника клубной академии - 19-летний полузащитник Дмитрий Васильев, 28-летний вратарь Александр Васютин и 37-летний вратарь Михаил Кержаков.
В заявке московского "Динамо" своих воспитанников восемь - 27-летний голкипер Игорь Лещук, 37-летний голкипер Антон Шунин, 19-летний центральный защитник Иван Лепский, 19-летний правый защитник Станислав Бессмертный, 22-летний опорный полузащитник Александр Кутицкий, 24-летний вингер Вячеслав Грулёв, 21-летний нападающий Константин Тюкавин и 20-летний нападающий Ярослав Гладышев.
Ловчев: давно уже клубы в России никого не выращивают. Где-нибудь видели у "Зенита" или "Динамо" своих воспитанников?
Экс-защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику российских клубов и их отношение к своим воспитанникам.
Фото: ФК "Спартак"