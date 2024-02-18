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Ловчев: когда Зарема становится главным специалистом по футболу, мне весело

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Бывший футболист московского “Спартака” Евгений Ловчев рассказал, почему вокруг красно-белых много скандальных историй.
Фото: РИА Новости
– Все потому что такие руководители. В какие руки попал “Спартак”?. Например, в руки Федуна и, особенно, Заремы. Когда Зарема становится главным специалистом по футболу, мне весело. Именно поэтому все скандалы в клубе и происходят.

Зарема Салихова является женой бывшего владельца московского “Спартака” Леонида Федуна. Федун владелец правами на столичную команду с 2004 по 2022 год.

Напомним, московский “Спартак” после 18 туров чемпионата России по футболу занимает пятое место в турнирной таблице – на его счету 30 очков. Последний раз золотые медали РПЛ красно-белые выигрывали в 2017 году.

Источник: Sport24

Ловчев Салихова Спартак Федун
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