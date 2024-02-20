23-летний левый латераль Леон Классен отказался от предложений покинуть "Спартак" на правах аренды в зимнюю паузу в чемпионате. По данным "Евро-футбола", Леон Классен принял решение вновь попытаться завоевать место в основном составе "красно-белых" в весенней части сезона. Если сделать это до конца сезона не получится, сообщает источник, Классен покинет "Спартак" летом.
Напомним, Леон Классен перебрался в "Спартак" из австрийского "Тироля" в январе 2022-го года. Трансфер воспитанника "Кельна", который имеет российское и немецкое гражданство, обошелся "красно-белым" в 900 тысяч евро.
В первой половине сезона Классен провел на поле 16 минут в двух матчах РПЛ в составе "Спартака". Действующий контракт крайнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: Классен отказался покидать "Спартак" зимой
Защитник московского "Спартака" Леон Классен отказался уходить из команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ТАСС