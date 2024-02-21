- Смог бы Карпин работать в Испании? Да. У него есть потенциал. В каких клубах? В "Атлетико" Мадрид, "Атлетике" Бильбао или, например, в "Барселоне" - почему нет? В футболе всё возможно. На какого европейского тренера похож Карпин? На Хави - мне кажется, у них есть общие черты, - передаёт слова Сако "РБ Спорт".
55-летний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин с августа 2014 года по февраль 2015 года возглавлял "Мальорку", выступавшую в испанской Сегунде. В 25 матчах во всех турнирах островитяне одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.
"Ростов" в шести сезонах под руководством Карпина дважды финишировал в топ-5 Российской премьер-лиги, а также выходил в полуфинал Кубка России. В сезоне-2022/2023 жёлто-синие стали четвёртыми в чемпионате, что является вторым лучшим результатом в клубной истории. В текущем сезоне дончане завершили осеннюю часть на десятом месте, набрав 21 очко в 18 матчах.
Защитник "Ростова" Сако: Карпин смог бы работать в "Барселоне" - почему нет? У него есть общие черты с Хави
Центральный защитник "Ростова" Умар Сако ответил на вопрос о том, смог ли бы главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин работать в чемпионате Испании.
Фото: РПЛ