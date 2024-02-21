- Тут дело не в контракте, который могут предложить или нет. А в моём ощущении, хочу ли я дальше продолжать. Я понимаю, что конец близок. Очень близок. И уже больше думаю о жизни после футбола. Весной приму итоговое решение. Зависит ли это от моего игрового времени на поле? Это уже не главный показатель. Тем более болельщики наверняка подумают: "Только не это!" Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: "Я устал и ухожу", - передаёт слова Кержакова "Чемпионат".
37-летний вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков является воспитанником клубной академии сине-бело-голубых. После ряда аренд в другие российские клубы с июня 2017 года Кержаков выступает за петербуржцев. В составе "Зенита" голкипер 6 раз становился чемпионом Российской премьер-лиги, выиграл 2 Кубка России и 6 национальных Суперкубков.
Действующий контракт Михаила с "Зенитом" истекает в июне 2024 года. Помимо него, во вратарскую бригаду сине-бело-голубых входят 26-летний Денис Адамов и 28-летний Александр Васютин.
Михаил Кержаков: "Зенит" может предложить контракт, а я - ответить, что устал и ухожу. Весной приму решение
37-летний голкипер "Зенита" Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, могут ли сине-бело-голубые предложить ему продление истекающего контракта.
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