Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
23:00
БарселонаНе начат
Порту
23:00
АрсеналНе начат

Лига конференций УЕФА

Гент
20:45
Маккаби ХайфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
22:30
Лутон ТаунНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
0 - 0 0 0
Астана1 тайм
Ростов
16:30
Нижний НовгородНе начат

Первый тренер Акинфеева: он самый преданный футболист в мире, обогнал даже Месси. Заслужил памятник у стадиона ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировал степень его преданности клубу.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- По уровню преданности из современных вратарей могу сравнить его с Буффоном. Из легенд футбола с Яшиным - они с Игорем образцы преданности клубу. Акинфеев заслуженно и с отрывом является самым преданным футболистом в мире. Он обогнал даже Месси. Редчайший случай, когда лучшему футболисту в истории стоит расти до уровня преданности нашего Акинфеева. Игорь, безусловно, заслужил памятник рядом со стадионом ЦСКА, - передаёт слова Коваля Sport24.

37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев является воспитанником клубной академии красно-синих и всю свою карьеру действующего игрока провёл в их составе. Голкипер начал играть за взрослую команду "армейцев" в возрасте 16 лет - в марте 2003 года, продолжительность его выступлений в составе одного клуба составляет более 20 лет, благодаря чему Акинфеев является самым преданным футболистом в мире.

В течение своей карьеры Акинфеев установил большое количество отечественных вратарских рекордов, является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

ЦСКА Акинфеев Месси
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится