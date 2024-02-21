- По уровню преданности из современных вратарей могу сравнить его с Буффоном. Из легенд футбола с Яшиным - они с Игорем образцы преданности клубу. Акинфеев заслуженно и с отрывом является самым преданным футболистом в мире. Он обогнал даже Месси. Редчайший случай, когда лучшему футболисту в истории стоит расти до уровня преданности нашего Акинфеева. Игорь, безусловно, заслужил памятник рядом со стадионом ЦСКА, - передаёт слова Коваля Sport24.
37-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев является воспитанником клубной академии красно-синих и всю свою карьеру действующего игрока провёл в их составе. Голкипер начал играть за взрослую команду "армейцев" в возрасте 16 лет - в марте 2003 года, продолжительность его выступлений в составе одного клуба составляет более 20 лет, благодаря чему Акинфеев является самым преданным футболистом в мире.
В течение своей карьеры Акинфеев установил большое количество отечественных вратарских рекордов, является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Первый тренер Акинфеева: он самый преданный футболист в мире, обогнал даже Месси. Заслужил памятник у стадиона ЦСКА
Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировал степень его преданности клубу.
Фото: "Спорт-Экспресс"