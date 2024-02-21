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Федотов - о подготовке ЦСКА: ребята ещё под нагрузкой, приходим к общему знаменателю

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ход тренировочных сборов своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА
- Ребята ещё под нагрузкой. Мы работали над качеством, техникой и функциональной подготовкой. Приходим к общему знаменателю. Есть люди, которые много пропустили - они получают игровую практику, игровой тонус. Важно, чтобы команда подошла к возобновлению в равном состоянии. К этому всех и подводим, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".

По итогам осенней части нынешнего сезона московский ЦСКА занимает восьмую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 сыгранных матчах. Отставание "армейцев" от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 10 очков.

В Кубке России красно-синие вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где в первом матче сыграли выездную ничью с "Ростовом" (1:1), ответная игра пройдёт 12 марта в Москве.

ЦСКА Федотов
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