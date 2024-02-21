Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией о работе клуба в нынешнее трансферное окно. По словам Еремякина, Мохаммед Горбани и Тимофей Мартынов согласовали условия личных трудовых соглашений ранее, однако только сегодня, 21 февраля, об этом было сообщено публично.
Президент «Оренбурга» считает, что клуб проделал хорошую работу на трансферном рынке, а также поблагодарил иранский «Сепахана» за сотрудничество в подписании вышеупомянутого футболиста Горбани.
«Мы завершили комплектование команды, которое еще начали в предыдущее трансферное окно. Мы подписали всех футболистов, которых хотели видеть в нашей команде. Зимняя трансферная кампания для «Оренбурга» закончена», - передает слова Еремякина Sport24.
Президент "Оренбурга" Еремякин: трансферная кампания для клуба закончена
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался относительно текущей работы клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Оренбург"