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Гладилин - об Угальде: это современный футболист, он мне напоминает Мартинеса, который играет в "Интере"

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Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин сравнил Угальде с Мартинесом.
Фото: ФК "Спартак"
"Это современный футболист. Он мне напоминает Мартинеса, который играет в "Интере". Комплекция очень похожа, игрок нацелен на ворота, только Угальде моложе. А стиль игры у них одинаковый. Пока мне этот футболист импонирует", - цитирует Гладилина "Евро-Футбол".

Угальде перешел в "Спартак" из Твенте в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро. На счету форварда в текущем сезоне 25 матчей, 9 забитых мячей и 7 результативных передач. Лаутаро Мартинес провел за "Интер" 32 матча, поразил ворота соперника 23 раза и 5 раз ассистировал на партнера. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.

Гладилин Спартак Угальде
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