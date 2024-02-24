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Радимов: для Кокорина футбол уже хобби, какая ему сборная?

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о возможном возвращении форварда “Ариса” Александра Кокорина в национальную команду.
Фото: ФК "Арис"
– Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как-то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной.

В нынешнем сезоне российский форвард Александр Кокорин принял участие в 23 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. По итогам 2023 года Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии журналистов страны.

Напомним, Кокорин провел за сборную 48 матчей. В составе национальной команды Александр забил 12 мячей.

Источник: “Матч ТВ”

Арис Радимов Кокорин Сборная России
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