Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своими мыслями касательно трат клубов РПЛ на трансферном рынке. По словам Мостового, клубы стремятся угнаться за «Зенитом» в плане трат на новых футболистов. Мостовой считает, что питерцы побеждают благодаря многомиллионным приобретениям, на что обращают внимания другие представители РПЛ и стараются делать также. Александр добавил, что если «Зенит» в этом сезоне не станет чемпионом, то траты на новых футболистов только возрастут.
«Есть ощущение, что клубы тратят гораздо больше, чем то, что потом на поле показывают игроки. Можно сказать, что траты не соответствуют результатам», - передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
Александр Мостовой: траты клубов РПЛ не соответствуют их результатам
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о финансовых тратах клубов РПЛ.
Фото: AFP