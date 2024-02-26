- Мы все смотрим хоккей. Там же объявляют решения. Условно: "Две минуты за подножку". То же самое будет. Пенальти за подножку. Ничего не поменяется. Они же не будут объяснять, почему они это решение приняли. Будет просто объявление. Ничего не поменяется, ничего интересного не будет, - передаёт слова Лапочкина Metaratings.ru.
Ранее стало официально известно об участии РФС в эксперименте ФИФА и ИФАБ с объявлением по стадиону главными рефери решений, принятых на основе вмешательства в игру ВАР. Нововведение будет применено весной 2024 года на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России. Арбитры будут объявлять по громкой связи стадиона решения, принятые ими после видеопросмотра лично, а также решения ВАР по фиксации положения "вне игры" и точному определению места нарушения правил.
Официально: арбитры РПЛ и Кубка России будут объявлять по стадиону решения после вмешательства ВАР
Президент РФС Дюков: в первых весенних турах объявлять решения ВАР будут на нескольких матчах тура
Экс-рефери Лапочкин - об эксперименте с объявлением решений ВАР: ничего не поменяется, ничего интересного не будет
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал нововведение РФС по объявлению судьями решений, принятых на основе вмешательства ВАР.
Фото: Getty Images