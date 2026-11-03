Быстров: машут руками, подбегают к судьям, спорят, ищут заговоры. Такого не было в чемпионском "Краснодаре"

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я не вижу у них кризиса. Но слишком много энергии уходит не туда. Такого не было в чемпионском "Краснодаре". Тогда все бились друг за друга. А сейчас все машут руками, подбегают к судьям, спорят, ищут заговоры. Лучше сосредоточиться им на своей игре.