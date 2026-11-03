Быстров: машут руками, подбегают к судьям, спорят, ищут заговоры. Такого не было в чемпионском "Краснодаре"

"Я не вижу у них кризиса. Но слишком много энергии уходит не туда. Такого не было в чемпионском "Краснодаре". Тогда все бились друг за друга. А сейчас все машут руками, подбегают к судьям, спорят, ищут заговоры. Лучше сосредоточиться им на своей игре.
Кто мешает забивать и выигрывать? С этим составом можно бороться за первое место, но нужно, чтобы каждый был друг за друга. Я бы их пока не списывал со счетов", - сказал Быстров.
На старте текущего сезона "Краснодар" одержал в Российской Премьер-лиге шесть побед подряд. Однако с августа команда Мурада Мусаева не выиграла ни разу. Нынешняя серия "быков" без побед в чемпионате достигла семи матчей кряду. За этой время черно-зеленые потерпели два поражения и пять раз сыграли вничью.
По итогам 13 прошедших туров краснодарцы набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. От первой строчки они отстают уже на семь баллов.
Источник: "СЭ"