Обляков отреагировал на слухи об интересе "Монако" к Кисляку

- Мы спокойно относимся к этому, такие разговоры постоянно идут. Мы с ним в хороших отношениях, он точно сможет там играть.
Когда? Точно сказать не могу, но уровень игры Матвея точно заслуживает [такого интереса], - цитирует Облякова "Матч ТВ".
Матвей Кисляк вышел на поле в составе ЦСКА в 101 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 12 результативных передач. Также на его счету 13 матчей в составе национальной команды России и два гола.
Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается в 25 миллионов евро, контракт россиянина с красно-синими рассчитан до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют турецкие клубы, а также "Монако".