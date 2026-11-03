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Обляков отреагировал на слухи об интересе "Монако" к Кисляку

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил возможность перехода Матвея Кисляка в "Монако".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Облякова, Кисляк точно сможет заиграть в "Монако".

- Мы спокойно относимся к этому, такие разговоры постоянно идут. Мы с ним в хороших отношениях, он точно сможет там играть.
Когда? Точно сказать не могу, но уровень игры Матвея точно заслуживает [такого интереса], - цитирует Облякова "Матч ТВ".

Матвей Кисляк вышел на поле в составе ЦСКА в 101 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 12 результативных передач. Также на его счету 13 матчей в составе национальной команды России и два гола.

Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается в 25 миллионов евро, контракт россиянина с красно-синими рассчитан до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют турецкие клубы, а также "Монако".

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