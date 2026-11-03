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Ещенко назвал проблему, которую нужно исправить "Спартаку": тогда может выиграть РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что нужно исправить московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ещенко, "Спартаку" нельзя пропускать быстрые мячи, как это было во встрече с ЦСКА.

- Я считаю, что если "Спартак" не будет пропускать такие быстрые голы, как в дерби с ЦСКА, то может выиграть РПЛ.

И лично мне бы хотелось, чтобы спартаковцы чуть агрессивнее играли, особенно в обороне, чего как раз не хватало в матче против армейцев, - цитирует Ещенко "РБ Спорт".

В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над столичным "Локомотивом" со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Александр Руденко (автогол), Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко (пенальти).

На данный момент команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре балла.

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