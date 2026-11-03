Ещенко назвал проблему, которую нужно исправить "Спартаку": тогда может выиграть РПЛ

- Я считаю, что если "Спартак" не будет пропускать такие быстрые голы, как в дерби с ЦСКА, то может выиграть РПЛ.
И лично мне бы хотелось, чтобы спартаковцы чуть агрессивнее играли, особенно в обороне, чего как раз не хватало в матче против армейцев, - цитирует Ещенко "РБ Спорт".
В 13 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над столичным "Локомотивом" со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Александр Руденко (автогол), Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко (пенальти).
На данный момент команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре балла.