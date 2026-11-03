Швец ответил, сможет ли Черчесов быстро найти себе новый клуб

- Проблем с трудоустройством не будет, но вопрос в том, захочет ли он сам искать новую команду. Не помню таких случаев, когда тренер мог быстро переключиться на работу в другом клубе.
У Черчесова не возникнет трудностей с поиском работы, - приводит слова Швеца "РБ Спорт".
Напомним, что вчера, 2 ноября, грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера, его место занял Ролан Гусев, который ранее занимал аналогичную должность в московском "Динамо".
Черчесов ранее работал в сборной России, московском "Спартаке" и ряде других российских клубов. Сообщалось, что в ближайшее время он может сменить Михаила Галактионова в столичном "Локомотиве".