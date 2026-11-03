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Определился лучший игрок 13-го тура РПЛ по общей дистанции

Стал известен футболист, пробежавший больше всех по итогам минувшего тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов – лучший игрок 13-го тура РПЛ по общей дистанции. В матче против "Ахмата" он преодолел дистанцию в 12 775 м.

Чуть меньше пробежал хавбек "Локомотива" Николай Титков, результат которого равен 12 747.

Тройку лидеров замкнул полузащитник грозненского "Ахмата" Эгаш Касинутра, преодолевший дистанцию в 12 711 метров.

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