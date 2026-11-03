"Шансы были большие, но он опять получил травму". Карпин - о возможном вызове Захаряна

"Вызов Захаряна в сборную? Шансы были большие, но он опять получил травму голеностопа.
Сейчас ждем информацию по его состоянию и по другим футболистам. Думаю, ближе к объявлению окончательного списка в четверг-пятницу станет ясно", - сказал Карпин в эфире "Россия 24".
Ранее атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян был включен в расширенный список сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.
Последний раз Захарян появлялся на поле в футболке национальной команды в марте 2024 года в контрольной игре с Сербией (4:0). Всего на его счету восемь матчей за сборную России.
В этом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 7 встречах за испанскую команду во всех турнирах, в которых провел на поле 95 минут и забил два гола.