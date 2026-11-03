Карпин прояснил ситуацию с невызовом Глушенкова в ноябре в сборную России

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Сейчас это один из лучших, если не лучший игрок чемпионата. Не из российских, а вообще из всех игроков. Ему надо продолжать показывать то, что он показывает, но, опять же, сборная — это не клуб, за сборную надо хотеть играть", - сказал Карпин в эфире "Россия 24".