Карпин прояснил ситуацию с невызовом Глушенкова в ноябре в сборную России

Сейчас это один из лучших, если не лучший игрок чемпионата. Не из российских, а вообще из всех игроков. Ему надо продолжать показывать то, что он показывает, но, опять же, сборная — это не клуб, за сборную надо хотеть играть", - сказал Карпин в эфире "Россия 24".
Ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков не был включен в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочные сборы в ноябре. Всего в предварительный список Валерия Карпина для участия в товарищеских матчах с Узбекистаном и Венесуэлой вошли 36 футболистов.
В текущем сезоне 27-летний Глушенков записал на свой счет 10 забитых голов и 6 результативных передач в 12 матчах чемпионата России. По итогам 13 сыгранных туров он делит первое место в гонке бомбардиров со своим партнером по атаке сине-бело-голубых Александром Соболевым.