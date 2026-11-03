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Карпин прояснил ситуацию с невызовом Глушенкова в ноябре в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в расширенном списке на ноябрьский сбор.
Фото: РФС / Сборная России
"1000 раз говорил и буду повторять: за сборную должны играть те, кто этого хочет. И не на словах, а на деле это показывает. Возможно, на следующих сборах он будет, а возможно, нет.

Сейчас это один из лучших, если не лучший игрок чемпионата. Не из российских, а вообще из всех игроков. Ему надо продолжать показывать то, что он показывает, но, опять же, сборная — это не клуб, за сборную надо хотеть играть", - сказал Карпин в эфире "Россия 24".

Ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков не был включен в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочные сборы в ноябре. Всего в предварительный список Валерия Карпина для участия в товарищеских матчах с Узбекистаном и Венесуэлой вошли 36 футболистов.

В текущем сезоне 27-летний Глушенков записал на свой счет 10 забитых голов и 6 результативных передач в 12 матчах чемпионата России. По итогам 13 сыгранных туров он делит первое место в гонке бомбардиров со своим партнером по атаке сине-бело-голубых Александром Соболевым.

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