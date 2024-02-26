"Победить "Зенит" в первом мачте после возобновления сезона будет непросто. Но это будет сложная игра для обеих команд, не только для "Спартака". Я всегда верю в "Спартак" и желаю им победить в этом важном матче", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке с отставанием от "быков" в два очка. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "сине-бело-голубыми" в очной встрече, в первом круге петербургский клуб обыграл "Спартак" со счетом 3:1 на стадионе в Москве.
Камоцци: я всегда верю в "Спартак" и желаю им победить в матче с "Зенитом"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"