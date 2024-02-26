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Черчесов - о предстоящем матче "Спартака" и "Зенита": нельзя ждать качественного уровня в таком матче

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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 19-го тура между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: РФС
"Есть небольшие изменения в составах "Спартака" и "Зенита". Питерцам нужно догонять "Краснодар", а красно?белым — подтягиваться к лидерам чемпионата. Нельзя ждать качественного уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после большого перерыва начинают показывать хорошую игру", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".

Напомним, что после зимней паузы "Спартак" и "Зенит" проведут очную встречу в рамках 19-го тура РПЛ на стадионе в Петербурге. В первом круге петербургский клуб одержал победу над московским клубом со счетом 3:1. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте и отстают от "быков" на восемь очков. Лидер чемпионата сыграет с казанским "Рубином" в 19-ом туре РПЛ.

Черчесов Зенит Спартак
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