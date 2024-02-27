Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Борнмут
22:30
ЛестерНе начат
Блэкберн
22:45
НьюкаслНе начат
Лутон Таун
23:00
Манчестер СитиНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
МальоркаНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Источник: игрок "Краснодара" Никита Кривцов не сыграет в матче с "Рубином"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов не сыграет в матче с "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, Никита Кривцов получил травму на зимних сборах и не сможет сыграть в матче 19-го тура с казанским "Рубином".

Напомним, что "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. Казанский клуб располагается на седьмой строчке с отставанием от лидера в десять очков. Кривцов отметился 2-мя забитыми мячами и 22-ух сыгранных матчах.

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Кривцов Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится