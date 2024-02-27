По информации источника, Никита Кривцов получил травму на зимних сборах и не сможет сыграть в матче 19-го тура с казанским "Рубином".
Напомним, что "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. Казанский клуб располагается на седьмой строчке с отставанием от лидера в десять очков. Кривцов отметился 2-мя забитыми мячами и 22-ух сыгранных матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: игрок "Краснодара" Никита Кривцов не сыграет в матче с "Рубином"
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов не сыграет в матче с "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"