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Пономарев: думаю, что Файзуллаев сейчас выглядит лучше Малкома

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Аббосбек Файзуллаев не уступает в таланте Малкому.
Фото: ПФК ЦСКА
"Аббос сейчас очень хорошо смотрится. Борис Игнатьев сказал, что Файзуллаев выглядит не хуже Малкома? Я думаю, что он сейчас выглядит даже лучше. Малком приехал к нам уже состоявшимся футболистом, а Аббос только набирает обороты. Надеюсь, что Файзуллаев станет настоящим лидером ЦСКА", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Аббосбек Файзуллаев в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей и отметился 2-мя голами и 9-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в пять миллионов евро. Московский клуб приобрел игрока сборной Узбекистана из "Пахтакора" за 500 тысяч евро в летнее трансферное окно. Файзуллаев был номинирован на звание лучшего молодого игрока прошедшего Кубка Азии. Бразилец Малком провел за "Аль-Хиляль" 30 матчей, записал на свой счет 12 забитых мячей и отдал 8 результативных передач. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Пономарев ЦСКА Файзуллаев Малком
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