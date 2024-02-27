"Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет. Думаю, болельщик с пониманием отнесется к этой ситуации и поддержит ребят. У нас хорошие футболисты, это будущее "Балтики", команду усилили качественные игроки", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно калининградский клуб пополнился 11-ю новыми игроками, в их числе: нападающий "Рубина" Фамейе (аренда до конца сезона), полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский (аренда до конца сезона), полузащитник Кирилл Капленко (перешел из "Оренбурга" за 1,6 миллионов евро).
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. После зимней паузы подопечные Сергея Игнашевича сыграют с "Сочи", которое располагается на последнем месте в таблице, в рамках 19-го тура РПЛ.
Тренер "Балтики" Игнашевич: зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о зимних трансферах клуба.
Фото: ФК "Балтика"