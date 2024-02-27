Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Борнмут
0 - 0 0 0
Лестер2 тайм
Блэкберн
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Лутон Таун
1 - 3 1 3
Манчестер Сити1 тайм

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм

Кубок Франции

Новости
Лион
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм

Тренер "Балтики" Игнашевич: зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о зимних трансферах клуба.
Фото: ФК "Балтика"
"Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет. Думаю, болельщик с пониманием отнесется к этой ситуации и поддержит ребят. У нас хорошие футболисты, это будущее "Балтики", команду усилили качественные игроки", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно калининградский клуб пополнился 11-ю новыми игроками, в их числе: нападающий "Рубина" Фамейе (аренда до конца сезона), полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский (аренда до конца сезона), полузащитник Кирилл Капленко (перешел из "Оренбурга" за 1,6 миллионов евро).

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. После зимней паузы подопечные Сергея Игнашевича сыграют с "Сочи", которое располагается на последнем месте в таблице, в рамках 19-го тура РПЛ.

Балтика Игнашевич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится