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Лунев: звонок из сборной России был, а вызова — пока еще нет

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Голкипер азербайджанского “Карабаха” Андрей Лунев заявил о том, что ждет вызова в сборную России на ближайшие матчи.
Фото: РИА Новости
– Звонок был, а вызова — пока еще нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в “Байере”. Хочется не только приехать, но и сыграть.

Ранее Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России по футболу, заявил о том, что Андрей Лунев является лучшим российским вратарем, который выступает за пределами РПЛ.

Отметим, что в марте сборная России проведет два товарищеских матча. Она сыграет с Сербией и Парагваем.

Напомним, Лунев в прошлом году покинул “Байер” и перешел в “Карабах”. В этом сезоне российский голкипер принял участие в 22 матчах, в семи из которых ему удалось отыграть на ноль.

Источник: “Чемпионат”

Сборная России Лунев Карабах
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