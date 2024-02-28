"Можно ли назвать Промеса лидером? У него есть футбольный интеллект и классные качества. Но важно, какой он человек. Чистый бродяга же. И вряд ли уже изменится. Ту часть головного мозга, которая отвечает за это состояние, уже не поменять. Понимает, что в России его не посадят. Сейчас просто невозможно представить сценарий, что у Промеса весной не пойдет игра. Его же сразу выдадут. И разорвут контракт. Так что ему сейчас зубами за Россию надо держаться", - цитирует Овчинникова "РБ Спорт".
Напомним, что суд Амстердама приговорил нападающего "Спартака" Квинси Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде наркотиков. Позже голландец был объявлен в международный розыск, ранее Квинси уже получил 1,5 года тюремного заключения за нападение на своего брата с применением холодного оружия.
В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми голами и 8-ю голевыми передачами за "Спартак". Московская команда после 18-ти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Овчинников: сейчас просто невозможно представить сценарий, что у Промеса весной не пойдет игра - его же сразу выдадут
Главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о нападающем "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"