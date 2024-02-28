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Овчинников: сейчас просто невозможно представить сценарий, что у Промеса весной не пойдет игра - его же сразу выдадут

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Главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о нападающем "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Можно ли назвать Промеса лидером? У него есть футбольный интеллект и классные качества. Но важно, какой он человек. Чистый бродяга же. И вряд ли уже изменится. Ту часть головного мозга, которая отвечает за это состояние, уже не поменять. Понимает, что в России его не посадят. Сейчас просто невозможно представить сценарий, что у Промеса весной не пойдет игра. Его же сразу выдадут. И разорвут контракт. Так что ему сейчас зубами за Россию надо держаться", - цитирует Овчинникова "РБ Спорт".

Напомним, что суд Амстердама приговорил нападающего "Спартака" Квинси Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде наркотиков. Позже голландец был объявлен в международный розыск, ранее Квинси уже получил 1,5 года тюремного заключения за нападение на своего брата с применением холодного оружия.

В текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми голами и 8-ю голевыми передачами за "Спартак". Московская команда после 18-ти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Промес Овчинников
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