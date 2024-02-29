- Я благодарен всем тренерам, которые были у меня в карьере, но на данный момент у меня два тренера, которым я особенно благодарен - это Дмитрий Иванович Хомуха, который был у меня в сборной, и Валерий Георгиевич Карпин. Они похожи: у обоих чемпионский характер, не любят проигрывать, для них важен отбор, у них играет не один футболист, а вся команда. Георгич реанимировал меня. Ему важен результат, но при этом он видит у человека какие-то определенные качества и может их развить, - цитирует Щетинина "РБ Спорт".
22-летний полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин выступал в системе юношеских сборных России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи, пройдя с ним путь от команды U15 до U18. Всего за юношеские сборный России под руководством Хомухи хавбек сыграл 34 матча, забив в них 12 голов.
В июле 2021 года Щетинин перешёл в "Ростов" из "Зенита-2", до 4 августа 2021 года был и с марта 2022 года является главным тренером жёлто-синих 55-летний специалист Валерий Карпин, совмещающий этот пост с аналогичной должностью в сборной России. Под руководством Карпина Кирилл провёл 68 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.
Полузащитник "Ростова" Щетинин: два тренера, которым я особенно благодарен - Хомуха и Карпин
Хавбек "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о тренерах, оказавших наибольшее влияние на его карьеру.
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