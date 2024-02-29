Как сообщает источник, Агкацев входит в сферу интересов нескольких клубов РПЛ. За голкипером “Краснодара” следят “Спартак”, “московское “Динамо” и “Зенит”.
Напомним, действующий трудовой договор Агкацева с “Краснодаром” рассчитан до лета 2025 года. Он является воспитанником южан. В первой команде Станислав оказался в 2021 году. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что “Спартак” этой зимой пытался приобрести Агкацева, но “быки” его не отпустили.
Источник: “Евро-Футбол”
Станислав Агкацев может покинуть “Краснодар”
Голкипер “Краснодара” Станислав Агкацев может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"