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Защитник "Спартака" Бабич: мы крайне мотивированы на победу и не боимся "Зенита"

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Защитник "Спартака" Срджан Бабич рассказал, что команда настроена на победу в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "Матч ТВ"
- В матче с "Зенитом" мы должны показать, как умеем играть на самом деле. Начало новой серии с "Зенитом" было бы отличным возобновлением сезона для "Спартака". Мы крайне мотивированы на победу в Санкт-Петербурге и не боимся "Зенита".

Центральный матч 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" примет на своем поле в Санкт-Петербурге московский "Спартак", состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи в 19:30 по местному времени.

"Сине-бело-голубые" занимают на данный момент второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 36 очков и отстает от первой строчки на два балла. "Спартак" с 30 набранными очками замывает первую пятерку.

Источник: Sport24

Бабич Спартак Зенит
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