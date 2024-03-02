— Зависит от меня. Если буду много забивать, классно играть и “Спартаку” нужен будет такой игрок на эту позицию, если тренер будет во мне заинтересован — с удовольствием.
Солтмураду Бакаеву 24 года. Он является воспитанником московского “Спартака”. Стан красно-белых российский футболист покинул в 2020 году.
В нынешнем сезоне вингер “Родины” Солтмурад Бакаев принял участие в 16 матчах. Он не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: Sport24
Солтмурад Бакаев: вернусь ли в “Спартак”? Зависит от меня
Нападающий “Родины” Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о возможном возвращении в “Спартак”.
Фото: ФК "Спартак"