- Денис — неплохой футболист. И даже можно сказать — хороший. Но "Зенит" не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.
Напомним, ранее бывший хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что его три раза звали в "Зенит".
В среду, 27-го февраля, армянский клуб "Урарту" объявил о подписании контракта со свободным агентом Глушаковым. Российский полузащитник уже дебютировал за новую команду в матче чемпионата Армении с "Пюником" (1:1). Глушаков вышел на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Медведев: "Зенит" никогда не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Не исключаю, что над ним подшутили агенты
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, что петербуржцы никогда не делали предложений хавбеку Денису Глушакову.
Фото: РИА Новости