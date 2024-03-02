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Медведев: "Зенит" никогда не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Не исключаю, что над ним подшутили агенты

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, что петербуржцы никогда не делали предложений хавбеку Денису Глушакову.
Фото: РИА Новости
- Денис — неплохой футболист. И даже можно сказать — хороший. Но "Зенит" не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.

Напомним, ранее бывший хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что его три раза звали в "Зенит".

В среду, 27-го февраля, армянский клуб "Урарту" объявил о подписании контракта со свободным агентом Глушаковым. Российский полузащитник уже дебютировал за новую команду в матче чемпионата Армении с "Пюником" (1:1). Глушаков вышел на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

Медведев Зенит Глушаков
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