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Радимов: тур сложился в пользу "Динамо", для "Локомотива" хорошо, что матч закончился со счетом 2:1

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Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об игре "Динамо" и "Локомотива" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Тур сложился в пользу "Динамо". "Динамо" было убедительнее по всем статьям. Для "Локомотива" хорошо, что матч закончился со счетом 2:1. Иногда было ощущение, что у "Динамо" 14 человек на поле, у "Локомотива" — 11. Они здорово прессинговали, забирали мяч обратно. Благо, что не довели многие атаки до конца, не было последнего паса, доминирование было полное", - поделился Радимов.

Московское "Динамо" одержало уверенную победу в первом официальном матче 2024-го года. В рамках 19-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1 был бит московский "Локомотив". Голами в составе "бело-голубых" отличились бразильский полузащитник Бителло и вингер Денис Макаров. Единственный гол "Локомотива" забил хавбек Рифат Жемалетдинов.

Победа в дерби позволила "Динамо" сократить отставание от лидирующих в турнирной таблице "Зенита" и "Краснодара" на 2 и 4 очка. Оба лидера чемпионата потеряли очки в первом, после возобновления чемпионата, туре.

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Динамо Радимов
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