"Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов "Спартака". Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам", - приводит слова Дмитрия Зеленова "Чемпионат".
Александр Соболев в текущем сезоне провел за "Спартак" 19 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Георгий Джикия вышел на поле в девяти встречах и проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Срджану Бабичу. Контракт центрального защитника с клубом истекает по окончании сезона-2023/2024. После 19-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.
В "Спартаке" опровергли информацию о том, что Соболев и Джикия худшие по пропорции жира и мышц
В пресс-службе "Спартака" опровергли информацию о том, что у Александра Соболева и Георгия Джикии худшие пропорции жира и мышц в команде.
Фото: ФК "Спартак"