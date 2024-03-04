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В "Спартаке" опровергли информацию о том, что Соболев и Джикия худшие по пропорции жира и мышц

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В пресс-службе "Спартака" опровергли информацию о том, что у Александра Соболева и Георгия Джикии худшие пропорции жира и мышц в команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов "Спартака". Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам", - приводит слова Дмитрия Зеленова "Чемпионат".

Александр Соболев в текущем сезоне провел за "Спартак" 19 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Георгий Джикия вышел на поле в девяти встречах и проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Срджану Бабичу. Контракт центрального защитника с клубом истекает по окончании сезона-2023/2024. После 19-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Джикия Соболев
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