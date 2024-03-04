"Очень вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом. За неумышленное преступление, если человек никого не покалечил, выплачиваются деньги, и человек может уезжать. Видимо, запрос Нидерландов не сработал. Если бы был срок, может быть, и подоспел бы ордер на выдачу или другие документы. Если будет возмещён материальный и моральный ущерб жертвам, то никаких вопросов не будет", - сказал Князев.
Квинси Промес, приговоренный нидерландским судом к 7.5 годам тюрьмы, был задержан в аэропорту Дубая. В Эмиратах футболист попал в ДТП, после чего скрылся с места аварии, что является наказуемым нарушением в ОАЭ. Ранее в СМИ появилась информация. что суд назначит Промесу наказание в виде штрафа. Вариант с выдачей футболиста нидерландской стороне власти ОАЭ проигнорировали.
Квинси Промес в текущем сезоне РПЛ отметился 6-ю голами и 6-ю голевыми передачами, что делает его лучшим бомбардиром и ассистентом "красно-белых" одновременно. Первый официальный матч "Спартака" в календарном году, против "Зенита", состоялся без Промеса. Если футболист, как предполагается, прилетит в Москву завтра, он сможет помочь "Спартаку" в игре 20-го тура с "Факелом".
Источник: "Чемпионат"
Юрист Князев: вероятен исход, что Промес отделается в ОАЭ штрафом
Юрист Андрей Князев сообщил, что нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес скорее всего избежит тюрьмы.
Фото: "Чемпионат"