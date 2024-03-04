"Я связываю это с тем, что судьи не захотели идти к монитору, потому что им пришлось бы объяснять свои решения. Они всячески избегали этих возможностей. Они были согласны с тем, что им говорили в ухо, это пошло на пользу судейству", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, что теперь арбитры после вмешательства ВАР объясняют свои решения на весь стадион. В 19-м туре не было назначено ни одного пенальти, а также не показано ни одной красной карточки. После 19-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка, тройку лидеров замыкает московское "Динамо", отстающее от "быков" на четыре очка.
Аршавин - об отсутствии удалений и пенальти в 19-м туре: судьи не захотели идти к монитору и объяснять свои решения
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о работе судей в матчах 19-го тура.
Фото: "Матч ТВ"