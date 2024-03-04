"Такое большое число бразильцев в "Зените" меня не удивляет. Потому что я все-таки имел представление о том, что "Зенит" европейский клуб, там много игроков из разных стран, в том числе, сколько игроков из Бразилии бьются сейчас за "Зенит", - цитирует Педро "РБ Спорт".
Педро перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в семь миллионов евро. Игрок дебютировал за петербургский клуб в матче 19-го тура против "Спартака" (0:0) и провел на поле 20 минут. В составе петербургского клуба на данный момент числится 13 легионеров, семь из которых - бразильцы. В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" подписали трех игроков с бразильским паспортом - центрального защитника Нино, нападающего Артура и вингера Педро.
Педро: такое большое число бразильцев в "Зените" меня не удивляет, потому что это европейский клуб
Новичок "Зенита" Педро высказался о бразильцах в составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"