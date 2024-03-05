– Абаскалю не дали место в ложе? “Спартаку” была предоставлена целая ложа, — цитирует Медведев Sport24.
Напомним, игра 19-го тура чемпионата России по футболу между “Зенитом” и “Спартаком”. Он прошел на стадионе “Газпром Арена” в Санкт-Петербурге и завершился ничейным результатом (0:0). Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, который был дисквалифицирован на эту игру, покинул Санкт-Петербург в день матча и отправился в Москву. Полузащитник “Спартака” Антон Зиньковский сообщил, что Абаскалю не дали место в ложе “Газпром Арены”.
Медведев: Абаскалю не дали место в ложе? “Спартаку” была предоставлена целая ложа
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев опроверг информацию о том, что петербургский клуб не дал главному тренеру “Спартака” Гильермо Абаскалю место в ложе “Газпром Арены”.
Фото: "Матч ТВ"