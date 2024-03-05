"В следующем матче ЦСКА поедет в Самару - от этой игры многое зависит. Кровь из носа надо брать три очка, но "Крылья Советов" дома тоже хорошо играют. ЦСКА в последнее время меня вообще ничем не удивляет. Моё мнение, что команда будет бороться за 5-8 место", - сказал Сафонов.
По итогам 19-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 7-е место. В активе "армейцев" 29 очков. Матч ЦСКА против "Оренбурга" в первом туре после возобновления РПЛ завершился ничьей (1:1). Агент Алексей Сафонов представляет интересы многих российских футболистов, среди которых форвард "Динамо" Константин Тюкавин.
Кроме того, клиентом Алексея Сафонов является голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе "Урала". По словам агента, Помазун планирует перебраться в один из европейских чемпионатов в летнее трансферное окно.
Источник: "Metaratings"
Агент Сафонов: ЦСКА будет бороться за 5-8 место
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы московского ЦСКА в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт ЦСКА